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4 октября будущего года намечен мировой релиз в кинотеатрах мюзикла и в то же время триллера "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом в основной роли.
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Режиссером стал Тодд Филлипс, который снял предыдущую часть 2019 года выпуска, собравшую в прокате более миллиарда долларов. Также режиссер снял трилогию "Мальчишиник в Вегасе" и киноленту "Области тьмы".
Основной каст актеров пополнили - певица Леди Гага и Брендан Глисон, снявшийся в таких кинокартинах, как "Банды Нью-Йорка", "Троя" и "Царство небесное".
Сюжет будет разворачиваться вокруг душевнобольного Артура Флека. Его болезнь и действия будут прогрессировать, однако, на его жизненном пути появится та единственная и неповторимая женщина.
Напомню, что данный Джокер находится в той же киновселенной, что и Бэтмен, исполненный Робертом Паттинсоном, и снятый Мэттом Ривзом.
На "Кинопоиске" рейтинг ожидания составляет 98% из 11492 проголосовавших.