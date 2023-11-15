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22 мая будущего года запланирована премьера фантастического боевика "Фуриоса". Данная кинолента будет являться спин-оффом "Безумного Макса: Дорога ярости".
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Режиссером стал Джордж Миллер, который снял все части "Безумного Макса". Главную роль исполнила Аня Тейлор-Джой, известная своими ролями в сериале "Острые козырьки" и полнометражном фильме "Новые мутанты".
Напомню, что в 2015 году Фуриосу сыграла Шарлиз Терон. Однако, в предстоящей части зрителей ждет история молодой Фуриосы, поэтому Шарлиз уступила место Ане-Тейлор-Джой.
Так же к основному касту актеров присоединился Крис Хемсфорт, но кого он сыграет пока неизвестно.
Съемки проходили в Австралии, в основном на живописных просторах местной пустыни.
Дистрибьютером стала кинокомпания "Worner Bros.". Бюджет составил 168 миллионов долларов. На "Кинопоиске" рейтинг ожидания составил 98% на основе 3437 голосов.