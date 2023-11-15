Фильм о нелегком выборе молодых людей, которые нашли друг друга в фантастическом будущем, после чего начались настоящие приключения.

3 марта будущего года на большие экраны России выйдет фантастическая драма "Предчувствие". Прокатчиком станет компания "Capella Film". В оригинале фильм называется "La Bete". Режиссером стал Бертран Банелло, снявший такие фильмы, как "Сен-Лоран. Стиль - это я" и "Кома".

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Главную роль исполнила Леа Сейду, сыгравшая в фильмах Бондианы "Не время умирать", "Спектр" и комедии "Отель "Гранд Будапешт"".

Напомню, что впервые кинокартину показали на 80 Венецианском кинофестивале, в начале сентября этого года, где она получила номинацию на кинонаграду "Золотой лев".

Действие в фильме будет разворачиваться в будущем. Многие люди избавляются от своих чувств и эмоций благодаря лабораторной процедуре. Главная героиня тоже хочет пройти ее, но встречает мужчину, тут и начинаются настоящие приключения.

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На "Кинопоиске" рейтинг ожидания составляет 100% на основе 859 проголосовавших. А на зарубежном сайте "IMDb" рейтинг получился 6.6 из 10 возможных на основе голосов 446 человек, которые уже посмотрели "Предчувствие".