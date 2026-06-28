Сотрудники Ubisoft Barcelona объявили забастовку: массовые увольнения и споры за удаленку.

Компания Ubisoft переживает противоречивую реструктуризацию, ранее сократив сотни сотрудников в нескольких студиях. В ходе последнего раунда увольнений, объявленного в начале июня, игровой гигант уволил 51 сотрудника, что составляет 28% штата барселонской студии, что привело к объявлению забастовки в этом филиале. По данным Insider Gaming, сотрудники Ubisoft Barcelona будут бастовать каждый вторник и четверг во второй половине дня в период с 30 июня по 16 июля.

Бастующие работники требуют мандата на непрерывность работы и обязательных переговоров, которые гарантировали бы сохранение должностей для 51 пострадавшего сотрудника. Также в списке требований защита от будущих увольнений минимум на пять лет, соблюдение процедур внутреннего продвижения, которые ранее игнорировались, безусловное соглашение о возвращении к удаленной работе с возможностью работать из дома 60% времени в месяц, а также пакт о карьерном развитии, предусматривающий пересмотр планов повышения зарплат и пакетов социальных льгот. Ранее французский профсоюз работников видеоигр также ответил на волну увольнений в Ubisoft двухнедельной забастовкой с аналогичными требованиями.