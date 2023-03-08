Венера и Юпитер своими яркими огнями по традиции минимум раз в год украшают звёздное небо. На самом деле, две яркие планеты находятся на расстоянии миллионов километров друг от друга, но для наблюдателя с Земли их разделяет ширина, не больше ширины двух полных Лун.
Фото из журнала: Sky & Telescope
Такое потрясающее явление можно будет наблюдать вплоть до 10 марта, при этом с каждым днём расстояние между ними будет увеличиваться на ширину, схожую для земного наблюдателя с шириной мизинца, вытянутого на вытянутой руке.
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Практически любой желающий, не имея специального оборудования, может легко обнаружить Венеру и Юпитер на западном небе, но использование телескопа или бинокля сделает это зрелище более впечатляющим и запоминающимся для любителей звёздного неба всех возрастов.
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