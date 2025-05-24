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Baron_05
Анонсирован ноутбук Ninkear A15 Pro 2025 на Ryzen 5 7430U с 16 ГБ DDR4 с улучшенной автономностью
Представлена новая модель ноутбука A15 Pro от компании Ninkear, которая предлагает большую автономность.

Компания Ninkear анонсировала обновленную версию своего ноутбука A15 Pro 2025, который будет представлен совсем скоро — в конце мая 2025 года. Ключевым отличием новой модели стала значительно улучшенная автономность — до 8-10 часов работы от одного заряда при умеренной нагрузке, что на 3-5 часов больше предыдущей версии, что очень важно при работе где-то на выезде.

Помимо улучшенной батареи, ноутбук получил расширенные возможности для увеличения объема хранения данных. Теперь пользователи могут увеличить общий объем памяти до 4 ТБ за счет установки дополнительного SSD-накопителя, что делает устройство особенно привлекательным для профессионалов, работающих с большими объемами данных. Увеличить можно и объем оперативной памяти DDR4 до 64 ГБ.

Остальные характеристики остались на высоком уровне: 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K и частотой 120 Гц и соотношением сторон 16:10, что многие считают более приемлемым, чем 16:9, 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 7430U, ядра поколения ZEN 3 в сочетании со встроенной графикой Vega 7, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц и базовый SSD на 1 ТБ. Алюминиевый корпус толщиной 17,9 мм и весом 1,6 кг сохраняет мобильность устройства. Кроме того, у ноутбука есть сканер отпечатка пальца, а также клавиатура с подсветкой и цифровым блоком.

Новая модель будет доступна на глобальных торговых площадках, включая российский рынок, по ориентировочной цене 570 долларов США, что делает ее конкурентоспособной в своем сегменте.

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#ninkear
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