Студия IrishJohnGames отпраздновала 4 месяца раннего доступа к игре Rise of Piracy выпуском обновления 48. Оно добавляет новые функции для улучшения игрового процесса и исправляет ошибки, связанные с кампанией, боями и управлением флотом

Среди основных нововведений появился подробный раздел дипломатии. Игроки могут отслеживать отношения между фракциями и учитывать их при планировании дальнейших действий. Боевая система пополнилась индикаторами перезарядки орудий. После смены типа снарядов кораблям требуется повторная перезарядка перед следующим залпом, что добавляет тактический элемент в морские сражения.

Изображение: IrishJohnGames

Изображение: IrishJohnGames

Изображение: IrishJohnGames

Изображение: IrishJohnGames

Игрокам предложили настройку сложности, регулирующую получение бонусного золота и репутации при повышении уровня. Параметр включён по умолчанию на низких уровнях сложности, а в новых кампаниях на высокой сложности и выше отключен. Система управления поселениями получила вкладку строительства, позволяющую улучшать захваченные территории. В дальнейшем разработчики планируют добавить специализации островов и новые оборонительные возможности.

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В числе других улучшений — новая музыка, фоновые звуки, расширенные уведомления кампании и доработанный интерфейс. Также были исправлены десятки ошибок, связанных с кампанией, поиском пути кораблей и боевой системой.