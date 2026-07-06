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Inthenews
В Euro Truck Simulator 2 добавили автобусы в новом дополнении Coaches
SCS Software представила первое видео с демонстрацией игрового процесса будущего дополнения Coaches для Euro Truck Simulator 2, которое добавит в симулятор пассажирские автобусы
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Компания SCS Software опубликовала первый ролик с игровым процессом дополнения Coaches для Euro Truck Simulator 2. Видео стало первой полноценной демонстрацией будущего расширения, которое позволит игрокам управлять пассажирскими автобусами.

В опубликованном материале разработчики показали автобус MAN Lion's Coach, который войдёт в состав дополнения. Машина выполняет рейс между Дуйсбургом и Роттердамом. Одновременно представлены элементы игрового процесса, связанные с перевозкой пассажиров. Среди них обновленная система оценки удовлетворённости во время поездки.

                                                                Изображение: SCS Software

                                                                Изображение: SCS Software

                                                                   Изображение: SCS Software


                                                                 Изображение: SCS Software

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Авторы проекта уточнили, что показанная версия дополнения пока находится на стадии разработки. По этой причине отдельные игровые механики, внешний вид транспорта и другие элементы могут измениться к моменту выхода. 

Euro Truck Simulator 2 остается одним из самых популярных симуляторов грузовых перевозок на ПК. 

Параллельно SCS Software продолжает работу над другими материалами для проекта. Студия готовит крупное дополнение, посвященное Исландии, и уже представила несколько подборок изображений с различными регионами страны. В разработке находятся национальные дополнения, посвященные Ирландии и Турции.

Кроме выпуска новых DLC команда обновляет существующую карту игры. Следующая масштабная переработка затронет Великобританию. Разработчики планируют улучшить несколько районов, включая окрестности Стоунхенджа и город Инвернесс. Ранее студия уже показывала автобусные станции, модели новых автобусов и другие материалы, связанные с дополнением Coaches.

Ранее разработчики сообщили, что игра появится на PlayStation 5 и Xbox Series X и S. Сроки релиза Coaches пока не раскрываются.

#scs software #euro truck simulator 2 #дополнении coaches #симуляторов грузовых перевозок
Источник: simulationdaily.com
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