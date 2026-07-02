Сериал рассказывает о борьбе с призраками и тайнах древнего королевского дворца. Премьера состоится на платформе Netflix в середине июля

Действие разворачивается в королевском дворце, где после загадочной смерти наследного принца появляются слухи о возвращении зловещего духа, угрожающего королевской семье. Король, не веря в версию заговора, обращается за помощью к охотнику на призраков. К расследованию присоединяется придворная дама, обладающая способностью слышать голоса мёртвых и помогающая раскрывать тайны дворца.

Главные роли исполнили Нам Джу-хёк и Ро Юн-со.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

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Режиссёром проекта выступил Чхве Чон-кю, сценарий написали Квон Со-ра и Со Чжэ-вон. Музыку к сериалу создали Ким Джун Сок и Чон Се Рин. Производством занимается студия Imaginus.

«Восточный дворец» сочетает элементы фэнтези и хоррора, рассказывая о мистических событиях и дворцовых интригах.

Трейлер и постер доступны на официальном YouTube-канале Netflix. Премьера сериала запланирована на 17 июля 2026 года.