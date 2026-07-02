Действие разворачивается в королевском дворце, где после загадочной смерти наследного принца появляются слухи о возвращении зловещего духа, угрожающего королевской семье. Король, не веря в версию заговора, обращается за помощью к охотнику на призраков. К расследованию присоединяется придворная дама, обладающая способностью слышать голоса мёртвых и помогающая раскрывать тайны дворца.
Главные роли исполнили Нам Джу-хёк и Ро Юн-со.
Изображение: Netflix
Изображение: Netflix
Изображение: Netflix
Режиссёром проекта выступил Чхве Чон-кю, сценарий написали Квон Со-ра и Со Чжэ-вон. Музыку к сериалу создали Ким Джун Сок и Чон Се Рин. Производством занимается студия Imaginus.
«Восточный дворец» сочетает элементы фэнтези и хоррора, рассказывая о мистических событиях и дворцовых интригах.
Трейлер и постер доступны на официальном YouTube-канале Netflix. Премьера сериала запланирована на 17 июля 2026 года.