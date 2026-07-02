Канадская дистрибьюторская компания Mongrel Media опубликовала первый ролик биографической комедии «Каскадёр», посвященной рекордному прыжку каскадёра Кена Картера

Режиссером фильма выступил Майкл Доуз, ранее работавший над картинами «Фубар» и «Стюбер». Фильм рассказывает о канадском каскадёре Кене Картере. В середине 1970-х годов мастер экстремального вождения решил совершить опасный трюк. Он планировал совершить прыжок на автомобиле с ракетным двигателем через реку Святого Лаврентия из Канады в Соединенные Штаты. Многие считали эту затею невыполнимой и предупреждали его об опасностях.

Главную роль исполнил Джей Баручел. Бен Фостер сыграл конкурента Картера Эвела Книвела. Эд Хелмс перевоплотился в инженера Дика Келлера. В актерский состав также вошли Лоуренс Лебеф, Дэн Баккедал, Джо Кобден и Марк Бопре. Съемки проходили в Монреале и вдоль реки Святого Лаврентия между городами Бушервиль и Варенн.

Изображение: Mongrel Media

Изображение: Mongrel Media

Изображение: Mongrel Media

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Опубликованный ролик стилизован под старые образовательные фильмы и сопровождается ироничным закадровым текстом. Продюсерами проекта выступили Майкл Доуз и Дженнифер Уилсон.

Премьера фильма в кинотеатрах Канады запланирована на 25 сентября 2026 года.