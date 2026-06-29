Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Inthenews
Илон Маск выложил фильм с Арми Хаммером «Гражданин-мститель» в своей соцсети
Американский предприниматель Илон Маск разместил в соцсети фильм «Гражданин-мститель» (Citizen Vigilante) (в главной роли Арми Хаммером (Armie Hammer)), сделав его доступным для просмотра в течение двух суток
реклама

Регуляторы не присвоили картине возрастной рейтинг из-за сцен жестокости и риска провокации агрессии против мигрантов. Маск открыл доступ к картине для своей аудитории, насчитывающей около 240 миллионов подписчиков. Изначальная публикация была удалена, однако пользователи продолжают распространять фильм через репосты.

По сюжету состоятельный американец живет в Хорватии и начинает самостоятельно наказывать преступников и коррумпированных чиновников. Деятельность героя получает широкий резонанс в СМИ, превращая его одновременно в самого разыскиваемого преступника и народного героя. После огласки фильм поднялся на вторую строчку рейтинга сервиса Apple TV.

                                                       Изображение: Event Film Distribution

реклама

Постановщик Уве Болл подтвердил планы по созданию продолжения, релиз которого запланирован на 2027 год. Маск поддержал эту новость, отметив в своем аккаунте, что сиквел окажется еще интереснее для зрителей.

Роль в проекте стала для Хаммера одной из первых после скандала 2021 года. Агентство WME расторгло с актером контракт на фоне обвинений в домогательствах. Исполнитель отрицал все обвинения, а прокуратура Лос-Анджелеса закрыла дело из-за недостаточности доказательств. В интервью The Hollywood Reporter актер рассказал о сильном желании вернуться к профессии.

#илон маск #арми хаммером #citizen vigilante #гражданин-мститель
Источник: hollywoodreporter.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дизайн индийских поездов Vande Bharat от российского Трансмашхолдинга получил престижную премию
На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
Сотрудница ФБР выходит на след серийной убийцы в трейлере криминального триллера «Ярость»
В России готовятся к замене французского авиадвигателя SaM-146 на ПД-8 в старых версиях Суперджета
Студия FDM показала трейлер фильма в стиле классического британского детектива «Третья степень»
Ростех впервые показал созданные в 1980-х годы прототипы автомобилей ВАЗ-2110 и ВАЗ Х
Учёные предупредили о серьёзной угрозе здоровью от паразита, поражающего каждого третьего человека
Вице-президент Apple Пол Майд уходит в OpenAI для создания аппаратного подразделения
Новый Bentley за $250.000 получит информационно-развлекательную систему с визуальным эффектом таяния
NASA тестирует ИИ-ассистента бортового врача для астронавтов в глубоком космосе
Импортозамещённый «Суперджет» вызвал огромный интерес на авиасалоне в индийском Хайдарабаде
Велосипед с двумя парами рулей появился в рекламе REI из-за ИИ от Meta* – и это не замечали неделю
В американском Йеллоустоне из ниоткуда появилась странная кипящая яма
Исследователи из США впервые обосновали принцип топологической оптимизации в строительстве мостов
Ростех показал прототипы ВАЗ-2110 и ВАЗ-X, которые могли изменить историю отечественного автопрома
Кроссовер Росатома Voyt SUV получил кузов из углекомпозита, батарею на 32 кВт•ч и запас хода 300 км
Энтузиаст протестировал AMD FX-8350 с GTX 970 и RTX 4060 Ti в ряде игр
Британская компания Sweren представила трёхколёсный электровелосипед с горизонтальной посадкой
Современный анализ объяснил, как римлянам удавалось строить прямые дороги
«Высокоточные комплексы» впервые показали автопилот для сельхозтехники «Мещера»

Популярные статьи

Золотая эра PlayStation 5 – почему $1500 за Steam Machine лишь цветочки накануне RAMageddon
Черный экран без причины: неочевидная поломка, которую пропустит даже мастер
Ретромоддинг. Часть 2. История подсветки ПК
Горькая правда о Linux на десктопе: Когда старое железо становится приговором
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter