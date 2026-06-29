Американский предприниматель Илон Маск разместил в соцсети фильм «Гражданин-мститель» (Citizen Vigilante) (в главной роли Арми Хаммером (Armie Hammer)), сделав его доступным для просмотра в течение двух суток

Регуляторы не присвоили картине возрастной рейтинг из-за сцен жестокости и риска провокации агрессии против мигрантов. Маск открыл доступ к картине для своей аудитории, насчитывающей около 240 миллионов подписчиков. Изначальная публикация была удалена, однако пользователи продолжают распространять фильм через репосты.

По сюжету состоятельный американец живет в Хорватии и начинает самостоятельно наказывать преступников и коррумпированных чиновников. Деятельность героя получает широкий резонанс в СМИ, превращая его одновременно в самого разыскиваемого преступника и народного героя. После огласки фильм поднялся на вторую строчку рейтинга сервиса Apple TV.

Изображение: Event Film Distribution

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Постановщик Уве Болл подтвердил планы по созданию продолжения, релиз которого запланирован на 2027 год. Маск поддержал эту новость, отметив в своем аккаунте, что сиквел окажется еще интереснее для зрителей.

Роль в проекте стала для Хаммера одной из первых после скандала 2021 года. Агентство WME расторгло с актером контракт на фоне обвинений в домогательствах. Исполнитель отрицал все обвинения, а прокуратура Лос-Анджелеса закрыла дело из-за недостаточности доказательств. В интервью The Hollywood Reporter актер рассказал о сильном желании вернуться к профессии.