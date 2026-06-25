Стриминговый сервис представил первые кадры мультсериала для взрослых, где дикие британские коты обсуждают жизнь и общество

Netflix опубликовал трейлер и новые фотографии к предстоящему анимационному сериалу «Уличные коты» (Alley Cats) от британского комика и сценариста Рики Гервейса. Проект станет совместной работой режиссера и стриминговой платформы.

Сюжет рассказывает о группе бездомных британских котов, которые принадлежат к разным социальным кругам. Персонажи пытаются найти свое место в окружающем мире, строят отношения друг с другом и обсуждают повседневные проблемы, с которыми сталкиваются жители современного общества.

Изображение: Netflix

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Гервейс, обладатель премий «Эмми» и «BAFTA», известен по сериалам «После жизни», «Экстрас» и «Офис». В новом проекте он использует привычное сочетание трогательных сцен и социальной сатиры. Поклонники его творчества увидят знакомый стиль в анимационном формате.

Первые кадры проекта появились ещё в сентябре 2025 года. С тех пор Netflix периодически публиковал новые изображения и детали. Теперь зрители получили полноценный трейлер и дополнительные фотографии, которые дают более полное представление о будущем сериале.

Премьера мультсериала назначена на 7 августа 2026 года.