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Inthenews
Научно-фантастический фильм «Проект Аве Мария» стал самым успешным релизом 2026 года
Кинолента «Проект Аве Мария» (Project Hail Mary) от студии Amazon MGM неожиданно стала самым кассовым релизом года и вызвала новый всплеск интереса к научной фантастике
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Картина собрала по всему миру 683 миллиона долларов, более чем в 3 раза перекрыв затраты на производство. За первые выходные проката зрители принесли фильму 141 миллион долларов. Успех проекта превзошел все первоначальные прогнозы аналитиков киноиндустрии.

В основе сценария лежит одноименный роман Энди Вейра (Andy Weir), увидевший свет в мае 2021 года. Книга разошлась общим тиражом свыше десяти миллионов печатных экземпляров, а аудиоверсию прослушали два миллиона раз. Произведение провело 47 недель в рейтинге бестселлеров издания New York Times. Читатели платформы Goodreads отдали роману первое место в общем топе литературы по итогам года.

                                                             Изображение: Amazon MGM

                                                                 Изображение: Amazon MGM

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Сюжет строится вокруг миссии бывшего биолога Райланда Грейса, отправленного к далекой звезде для поиска способа спасти человечество от загадочного микроорганизма, угрожающего жизни на Земле. После аварии на борту корабля персонаж вынужден действовать самостоятельно, пока не встречает пришельца Рокки. Райан Гослинг сыграл главного героя, а Джеймс Ортис озвучил инопланетного компаньона.

У писателя есть в активе четыре полноценных фантастических романа. В 2015 году на экраны вышел фильм «Марсианин» режиссера Ридли Скотта с Мэттом Деймоном. Высокие сборы текущего проекта говорят о вероятности скорой адаптации остальных книг автора.

#amazon mgm #project hail mary #научно-фантастический фильм #проект аве мария
Источник: movieweb.com
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