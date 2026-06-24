Игра была создана дуэтом разработчиков Sable Digital, известными под никами PoptartNoahh и CanyonJack. Первая версия TTK вышла в апреле этого года. В последние дни проект получил широкое распространение благодаря вирусным видео с реалистичными боевыми сценами

TTK представляет собой режим «каждый сам за себя» с базовым вооружением, напоминающим шутеры в стиле Call of Duty. Сейчас игра находится в тестовой стадии. В планах разработчиков добавить кооперативные PvE-миссии с искусственным интеллектом и командные режимы с сюжетными элементами и взаимодействием с окружением.

Разработчики называют источником вдохновения шутер Ready Or Not и другие спецназовские проекты. По их словам, в TTK реализованы медленный темп передвижения, высокая летальность и механики, приближённые к реалистичным боевым действиям.

Изображение: Roblox

реклама

Для платформы Roblox проект выделяется качественной графикой и отсутствием стандартных блочных персонажей. Звуковое сопровождение позволяет различать шаги и направление врагов. Уже доступно несколько карт с разнообразным расположением объектов.

Авторы признают, что рост популярности игры произошёл неожиданно и алгоритмы платформы «нашли их слишком рано». TTK подтверждает, что на Roblox можно создавать проекты с серьезной механикой, выходящие за рамки типичных кликеров и платформеров.