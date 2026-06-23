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Inthenews
Игра-прятки Meccha Chameleon разошлась тиражом более семи миллионов копий за две недели
Многопользовательская игра Meccha Chameleon от соло-разработчика lemorion_1224 превысила отметку в 7 миллионов проданных копий спустя две недели после релиза на ПК
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Проект вышел в Steam 9 июня и менее чем за неделю достиг показателя в два миллиона проданных экземпляров. За следующую неделю игра прибавила ещё пять миллионов копий. Одновременно продолжал расти и онлайн. В первый день после запуска максимальное число одновременных игроков немного превысило 20 тысяч человек. Уже 21 июня был зафиксирован новый рекорд, который составил более 340 тысяч пользователей.

В Meccha Chameleon участники используют краски для маскировки под окружающую среду, скрываясь от охотников на различных картах. Необычная механика помогла игре быстро набрать популярность и привлечь внимание аудитории в социальных сетях.

                                                                  Изображение: lemorion_1224

                                                                  Изображение: lemorion_1224

                                                                     Изображение: lemorion_1224

                                                                  Изображение: lemorion_1224

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Дополнительный интерес вызвали творческие возможности проекта. Некоторые игроки начали создавать сложные изображения прямо во время матчей. Пользователь под ником artofmenevir показал несколько работ, среди которых оказалась миниатюрная версия «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. Вслед за ним собственные художественные эксперименты начали публиковать и другие участники сообщества.

Тем временем разработчик продолжает выпускать обновления. В версии 1.7.0 в игре появилась новая карта Osaka, а также система жалоб на нарушителей.

#meccha chameleon #lemorion_1224 #игра-прятки
Источник: ign.com
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