Разработчики Rare при поддержке Xbox Game Studios выпустили масштабное обновление, дав игрокам доступ к инструментам для создания собственных миров

18 июня 2026 года в Sea of Thieves стартовал двадцатый сезон. Главным новшеством стал режим Custom Seas, представляющий собой полноценную песочницу. Игроки могут самостоятельно собирать локации, устанавливать личные правила и придумывать сценарии. Новые инструменты дают игрокам новые возможности и передают создание контента в руки сообщества.

Для управления сессиями есть командное меню. Игроки могут менять типы врагов, регулировать силу штормов и запускать мировые события. Система позволяет сохранять настроенные пресеты для быстрого старта. Игроки получили функции мгновенного перемещения, генерации животных и кладов. Дополнительно доступна свободная камера для записи пейзажей и разработки испытаний.

Изображение: Xbox Game Studios

Изображение: Xbox Game Studios

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Стандартный набор очков опыта внутри пользовательских миров приостановлен. Для определения лидеров внедрена валюта серебро; выполнение заданий в песочнице приносит репутацию после возвращения в обычное море. За активное творчество участникам выдаются эксклюзивные паруса и памятная картина.

Обновление включило новый сезонный абонемент, измененный ассортимент магазинов и возвращение специальных событий.