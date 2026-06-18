Таиландский криминальный триллер вышел на пятую строчку глобального рейтинга самых популярных неанглоязычных сериалов платформы

«Злой адвокат» стал неожиданным прорывом Netflix. За первую неделю с 11 по 17 июня проект набрал 1,7 миллиона просмотров и 11,5 миллиона часов просмотра.

В центре сюжета молодой юрист по имени Мек, которого ложно обвиняют в убийстве. Вместе с адвокатом Джиттри, известной умением находить лазейки в законе, он пытается доказать свою невиновность и раскрыть заговор внутри коррумпированной судебной системы. Главные роли исполнили Нат Китчарит (Nat Kitcharat) и Ратха Пхонгам (Ratha Phongam). Производство велось в Таиланде.

Изображение: Netflix

Изображение: Netflix

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Критики встретили сериал восторженно. На агрегаторе Rotten Tomatoes у него 100% положительных рецензий. Зрители тоже отреагировали положительно. На IMDb сериал получил оценку 7,6. Один из зрителей подчеркнул, что, несмотря на внешнее сходство с классическим юридическим триллером, сериал прежде всего рассказывает о морали в несовершенном мире и заставляет задуматься, можно ли добиться правды, не нарушая правил.

Netflix пока не объявил о продлении проекта на второй сезон. Все восемь эпизодов доступны к просмотру с 11 июня.