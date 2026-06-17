В Helldivers 2 вышло крупное обновление 6.3.0, которое перерабатывает механику перезарядки и добавляет новые элементы в кампанию

Разработчики из Arrowhead Studios выпустили патч 6.3.0. Одним из ключевых изменений стала обновлённая система перезарядки оружия. Теперь игроки могут перезаряжать оружие во время нырка, а в случае если процесс был прерван, он автоматически продолжится после возвращения контроля.

Изображение: Arrowhead Studios

На палубе суперэсминца появился Центр управления (Control Center Terminal), который даст возможность отслеживать активные кампании и задания. В обновлении началась кампания «Громовая перепись» (Census Thunder), её цель — борьба с фракцией Иллюминатов.

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Патч также включает корректировки баланса техники. Танк «Бастион» получил тяжёлую броню, экзоскелеты теперь имеют укрепленную броню, время восстановления сокращено с 10 до 8 минут. Турели получили +100% здоровья, орбитальные стратагемы имеют улучшенную точность урона от снарядов и взрывов.