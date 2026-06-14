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Inthenews
Панк-рок группа Blink‑182 отметила 25‑летие альбома Take Off Your Pants and Jacket
Группа выросла в инди‑среде. Их ранние альбомы Cheshire Cat (1995) и Dude Ranch (1997) вышли в середине 1990‑х. В состав группы входят Марк Хоппус (бас, вокал), Том ДеЛонг (гитара, вокал) и Трэвис Баркер (ударные)
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Рокеры активировали свой аккаунт в социальной сети Myspace и опубликовали тексты песен и архивные фотографии, а также добавили ссылки на музыкальные клипы и живые выступления. Всё это выполнено в духе Myspace начала нулевых.

Музыканты выпустили юбилейное издание альбома Take Off Your Pants and Jacket с шестью бонусными треками и эксклюзивным мерчем. Этот диск остается одним из самых успешных релизов трио. Он провёл 58 недель в чарте Billboard 200, включая одну неделю на вершине.

                                                                    Изображение: Blink‑182

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Альбом породил три хита, вошедших в десятку лучших Billboard Hot 100 — «The Rock Show», «First Date» и «Stay Together for the Kids». Он стал продолжением прорывного Enema of the State (1999).

Успех альбома предвосхитил дальнейшие достижения группы. Всего Blink‑182 записала пять песен, возглавлявших рок‑чарты радиостанций США, включая «All the Small Things», «I Miss You», «Bored to Death», «Edging» и «One More Time». «One More Time» в настоящее время делит рекорд по продолжительности пребывания на вершине чарта Alternative Airplay с «Feel It Still» группы Portugal. The Man.

Пока группа не анонсировала масштабных гастролей. Подтверждены лишь два концерта в Германии, запланированные на июнь следующего года.

#25‑летие альбома take off your pants and jacket #blink‑182 #панк-рок группа
Источник: yahoo.com
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