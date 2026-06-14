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Inthenews
Вышел трейлер роуд-трип комедии «Нимроды», вдохновлённой панк-группой Green Day
Студии Live Nation Productions и Inaugural Entertainment представили официальный трейлер комедийного фильма «Нимроды» (Nimrods). Картина рассказывает о трёх друзьях, которые отправляются в Лос-Анджелес, уверенные, что их группа выступает на разогреве у Green Day на новогоднем концерте
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Премьера фильма состоялась в прошлом году на кинофестивале fantastiFilm под названием «Новогодний бунт» (New Years Rev). Для выхода в кинотеатрах в августе 2026 года картину переименовали в «Нимроды» — название отсылает к альбому Green Day «Nimrod» (1997).

                                                            Изображение: Live Nation Productions

                                                               Изображение: Live Nation Productions

Сюжет вдохновлён реальными гастрольными поездками Green Day. Молодые музыканты едут из Канзаса в Калифорнию, мечтая оказаться на сцене рядом с кумирами. По пути их ждут забавные приключения и важные жизненные открытия. Продюсерами фильма стали Билли Джо Армстронг, Майк Дирнт и Тре Кул из Green Day, а также Тим Перелл и Робин Рапино. 

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Прокат в США начнется 14 августа 2026 года. Картина обещает стать ярким подарком для поклонников панк-рока и добрых комедий о дружбе.

#green day #inaugural entertainment #live nation productions #нимроды
Источник: firstshowing.net
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