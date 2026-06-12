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Inthenews
Apple TV+ объявила дату выхода 6 сезона шпионского сериала «Медленные лошади»
Стриминговый сервис Apple TV официально объявил о возвращении сериала о британской разведке «Медленные лошади» (Slow Horses)
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Сериал продолжит традицию ежегодного осеннего выхода новых сезонов, которая укрепилась с 4-го сезона в 2024 году. Всего в 6-м сезоне запланировано шесть серий, которые будут выходить еженедельно. 

Сюжет нового сезона построен на двух романах Мика Херрона (Mick Herron) из серии «Слау Хаус» (Slough House) — «Джо Кантри» (Joe Country) и «Слау Хаус». Это первый случай, когда сериал экранизирует две книги одновременно. В новом сезоне команда «Слау Хаус» под руководством главы отставных шпионов втянется в план мести, который возглавит высокопоставленная сотрудница MI5. Агентам придется бежать и скрываться. 

                                                                   Изображение: Apple TV+ 

                                                                      Изображение: Apple TV+ 

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В основной состав вернутся: Гэри Олдман (Gary Oldman) в роли Джексона Лэмба, Джек Лоуден (Jack Lowden) в роли Ривера Картрайта, Джонатан Прайс (Jonathan Pryce), Хьюго Уивинг (Hugo Weaving), Саския Ривз (Saskia Reeves), Розалинд Элеазар (Rosalind Eleazar) и Эйми-Ффион Эдвардс (Aimée-Ffion Edwards). 

Важное изменение произошло в команде создателей: Уилл Смит (Will Smith), который ранее был шоураннером, покинул этот пост. Его сменила Габи Чиаппе (Gaby Chiappe).

Новые серии стартуют 16 сентября 2026 года. Финал сезона запланирован на 21 октября 2026 года. 

#apple tv+ #медленные лошади #slow horses #шпионского сериала
Источник: screenrant.com
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