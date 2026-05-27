Студия Resolution Games выпустила масштабное бесплатное дополнение «Acquisitions Incorporated» для своей тактической игры Demeo. Новая сюжетная кампания, созданная в сотрудничестве с авторами комиксов Penny Arcade, уже доступна на PlayStation 5, PlayStation VR2, ПК и шлемах Quest

Игрокам предлагают 5 новых миссий, интегрированных в первую кампанию. Новая сюжетная ветка посвящена погоне за золотом и сомнительным коммерческим авантюрам. Прохождение займёт от двух до четырёх часов в зависимости от навыков группы. Миссии доступны на любом этапе игры: их можно проходить параллельно с основной кампанией или вернуться к ним уже после финала.

Изображение: Resolution Games

Центральным персонажем выступает Омнин Дран — глава вымышленной корпорации авантюристов, который предлагает игрокам поучаствовать в рискованных операциях с непредсказуемым исходом. Разработчики описывают новую ветку как юмористическую, с упором на хаотичные ситуации, а сюжет строится вокруг шпионажа и тайных магических экспериментов.

В планах студии находится выпуск платного сюжетного дополнения до конца текущего года.