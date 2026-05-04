Мировая премьера картины состоялась на Лондонском кинофестивале BFI в 2025 году. В широкий прокат и на цифровые платформы фильм выйдет 22 мая 2026 года

Компания Vertical опубликовала официальный трейлер биографической драмы «Гигант» (Giant). Главную роль в картине исполнил номинант на премию «Золотой глобус» Пирс Броснан (Pierce Brosnan), известный по фильмам «Умри, но не сейчас» (Die Another Day) и «Матадор» (The Matador).

В центре сюжета тренер по боксу Брендан Ингл в исполнении Броснана, который разглядел талант в юном британско-йеменском боксере Принсе Насиме Хамеде. Трейлер показывает путь спортсмена от подающего надежды новичка до чемпиона мира, несмотря на многочисленные препятствия.

Особое внимание в фильме уделено отношениям между спортсменом и его тренером. Бывший рабочий сталелитейной промышленности содержал скромный боксёрский зал в церковном помещении на севере Англии. Картина показывает, какую важную роль Ингл сыграл на пути подопечного к успеху. В ленте есть как захватывающие сцены на ринге, так и трогательные моменты за кулисами.

Режиссёром и сценаристом «Гиганта» выступил Роуэн Атале (Rowan Athale). Среди исполнительных продюсеров значатся Сильвестр Сталлоне (Sylvester Stallone), Мигель А. Палос-младший (Miguel A. Palos Jr.) и Зак Гарретт (Zack Garrett). Продюсированием занимались Стюарт Форд (Stuart Ford), Марк Лейн (Mark Lane), Кевин Сэмпсон (Kevin Sampson) и Росс Уильямс (Ross Williams).