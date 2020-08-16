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Ужастик The Dark Pictures: Man of Medan был продан тиражом в 1 млн копий

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Ужастик The Dark Pictures: Man of Medan разошёлся по всему миру тиражом в 1 млн копий на всех платформах — сообщило издательство Bandai Namco Entertainment. По словам компании, игра достигла этой психологической планки ещё до запуска Xbox Game Pass — разумеется, с подписочной службой Microsoft игра прибавила массу пользователей.

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Антология Dark Pictures — это серия самостоятельных кинематографических игр в жанре ужасов, связанных одним общим подходом и фигурой загадочного Куратора. В этих играх каждый ключевой персонаж может выжить и также каждый может умереть по мере развития истории. Это даёт множество возможных концовок и стимулирует к повторному прохождению.

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Первой частью этой антологии была Man of Medan, посвящённая исследованию корабля-призрака. В игре участвовали известные актёры вроде Шона Эшмора (Shawn Ashmore) — «Люди Икс», Quantum Break — или Пипа Торренса (Pip Torrens) — «Корона», «Звездные войны: Пробуждение силы».

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Вторая часть антологии под названием Little Hope, выйдет 30 октября. В ней студия Supermassive Games планирует исправить недочёты своей прошлой игры, связанные с ракурсами камеры, перемещением персонажей и QTE-секциями. Игра расскажет о четырёх студентах и профессоре, которые попали в аварию неподалёку от городка Литтл Хоуп. Им придётся исследовать местность и столкнуться с жуткими видениями, связанными с прошлым поселения. В XVII веке здесь сжигали ведьм, так что пламя будет нередко преграждать путь протагонистам: им предстоит убегать из горящих домов и сталкиваться с призраками, монстрами и прочими ужасами.

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Теги

bandai namco supermassive games the dark pictures man of medan
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Ужастик The Dark Pictures: Man of Medan был продан тиражом в 1 млн копий
mazahakaruss
15:35
Я себе думаю такое купить в гараж вместо athlon 840 на fm2+ сокете. Будет работать в паре с rx588.
Обзор и тест сборки с AliExpress за $55: Kllisre E5-V304 + E5-2420 + 2x4GB
mazahakaruss
15:32
Согласен 8 тысяч переплата, но надо учитывать что эти 32 гига будут раза в 2-2.5 быстрее. И все железо новое и с гарантией. Не надо месяц ждать пока придет.
Обзор и тест сборки с AliExpress за $55: Kllisre E5-V304 + E5-2420 + 2x4GB
Me4tatelI&gt;
15:31
заслуженно плохо или заслуженно хорошо?) просто жанры ужасов всегда где то далеко по сравнению с другими жанрами тем более когда это не какая-то часть знаменитой серии игр
Ужастик The Dark Pictures: Man of Medan был продан тиражом в 1 млн копий
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