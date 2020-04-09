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Dying Light 2 — игра, ожидаемая многими с нетерпением. В конце концов, оригинальный проект остаётся на сегодняшний день одним из лучших боевиков про зомби. Известно, что сиквел будет задействовать движок C-Engine с эффектами на базе трассировки лучей (последнее разработчики рассказали в августе 2019 года). А недавно в беседе с журналистами темы трассировки лучей коснулся Томаш Шатковский (Tomasz Szatkowski), директор по визуальной части Techland.

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Он отметил, что Dying Light 2 — наиболее масштабный проект, который его студия создавала на основе движка C-Engine. Для разработчиков, по его словам, крайне важно достичь целевого уровня графики, и — поэтому игра и станет первым детищем Techland с эффектами трассировки лучей в реальном времени. «Мы работаем над технологией в сотрудничестве с NVIDIA, применяя последние наработки в этом направлении», — добавил он.

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Студия Techland будет использовать гибридную визуализацию на основе трассировки лучей для прорисовки теней, общего освещения, а также глобального фонового затенения. Господин Шатковский подчеркнул, что за счёт этого в солнечную погоду тени в игре будут выглядеть так же, как в реальности — в том числе за счёт учёта размеров светила на небосводе. Эффекты глобального затенения тоже станут достовернее и не будут страдать из-за компромиссов, характерных для растрирования, когда они учитывают только то, что видно на экране.

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Переработке подвергнутся и тёмные зоны, выступающие важным элементом шутера. Здесь будет активнее задействовано вторичное освещение — отражённые от тех или иных поверхностей лучи искусственных источников вроде фонарика в руках персонажа. Это призвано сделать исследование тёмных зон более напряжённым.

Пока всё ещё не ясно, когда состоится запуск Dying Light 2. Techland в январе текущего года объявила, что боевик с зомби и паркуром, заявленный для ПК наряду с актуальными консолями PS4 и Xbox One, пропустит объявленное прежде время выхода (весна 2020 года).

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