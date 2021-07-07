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Долгожданный рост монеты ENJ (Enjin Coin) уже здесь. После достаточно длительной коррекции вниз этот криптотайтл вновь показывает очень хороший рост, каждый день прибавляя по 6-7% в стоимости.

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Долгий спад сменился ощутимым ростом и холдеры монеты с удовлетворением обновляют приложение Binance несколько раз в день, видя рост невооруженным взглядом. С одного доллара за токен ENJ уже поднялась до отметки 1,38$ и продолжает расти прямо на глазах. Если данная тенденция сохранится, то уже через 8-10 дней монета "иксанется", то есть кратно увеличит свою стоимость. Терпеливые держатели большого количества этой недорогой крипты смогут в два раза увеличить свой портфель, что весьма недурно.

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ENJ является сетью, позволяющей токенизировать игровые ценности на блокчейне Эфира.Enjin Coin - токен стандарта ERC-20, использующийся для поддержки цифровых активов, которые были выпущены на данной платформе. Это означает, что созданные виртуальные товары торгуются с реальной стоимостью.

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Остается пожелать держателям данной монеты дальнейшего роста, чтобы они могли впоследствии перевести её в стабильные (привязанные к стоимости доллара) цифровые активы.