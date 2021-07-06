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Резкий рост курса токена SNX ошеломил инвесторов крипторынка - всего за неделю многие из нас стали богаче почти в два раза.

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Объем рынка валиюты увеличивается каждую минуту и терпеливые холдеры потирают руки, ведь даже если он остановится на 20-25 долларах, как было ещё в апреле, многие криптотрейдеры просто озолотятся.

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Synthetix (SNX) достиг рекордного уровня за семь дней, в то время как основная масса токенов и монет погрязла в достаточно затяжной коррекции. Конечно, этот рост может прекратиться завтра, но в любом случае, тысячи людей успеют вывести SNX в USDT при малейшем признаке коррекции цены вниз.

Особенно актуален мониторинг ситуации для тех (и я в их числе, в данном случае), кто купил этот токен по 5.8$ за штуку и уже более чем в два раза отбил свои вложения.

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Мониторить курс сейчас следует каждый час и при достаточно длительной коррекции вниз выводить в криптовалютный актив USDT с последующим (при желании) скидыванием в фиат, либо конвертацией в другой крипто-тайтл, растущий в данный момент.