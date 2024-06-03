Подписка Xbox Game Pass каждый месяц предлагает своим пользователям новые игры. Июнь не стал исключением.

Xbox Game Pass

Xbox Game Pass не нуждается в представлении. За относительно небольшую плату пользователь получает сотни игр, среди которых даже есть годные. Более того, каждый месяц туда добавляются совершенно новые релизы.

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Firework

Firework

Выходит 4 июня, будет доступна исключительно на ПК

Firework представляет собой весьма самобытный инди, который трудно сравнить с чем-то другим. Здесь игрока забросит в такую себе китайскую деревушку, расположенную на горе. Там случился пожар и нужно будет его расследовать. Просто, непонятно и, судя по всему, с «изюминкой». После Hellblade 2 как раз то, что нужно.

Rolling Hills

Rolling Hills

Выходит 4 июня, будет доступна на консолях, ПК и в облаке

Две игры в один день? Бывает и такое. Однако этот тайтл предложит совершенно другой опыт. Местом действия выступает все та же деревня (только не китайская и не в горах), однако тут вам придется побыть в шкуре робота, управляющего суши-рестораном. Обслуживание клиентов и прокачка заведения в наличии. Если вы все еще скучаете по индюку под названием Dave the Diver, то Rolling Hills как раз для вас.

Still Wake The Deep

Still Wake The Deep

Выходит 18 июня, будет доступна исключительно на консолях

Still Wake The Deep является таким себе аутентичным ужастиком, забрасывающим геймера в нетипичную обстановку. Вы оказываетесь на нефтяной вышке, которая понемногу рушится. Ваша задача сбежать оттуда и по возможности забрать с собой как можно больше коллег. Кроме того, не лишним будет выяснить, что за потусторонняя штука спровоцировала творящиеся здесь нехорошие события. Делать все это предстоит в одиночку, так что некая доля страха вам точно гарантируется.

Что покидает Xbox Game Pass

Несмотря на добавление новых проектов, каждый месяц Microsoft исключает из своей подписки старые тайтлы. В июне таковых станет пять, потому, если вы хотели пройти какой-либо из списка ниже, успейте это сделать до 15 июня, пока он все еще доступен по подписке.