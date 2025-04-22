Министерство юстиции пытается заставить Google продавать Chrome и делиться данными

В Вашингтоне стартовал судебный процесс по одному из крупнейших антимонопольных дел в истории США. Министерство юстиции и коалиция генеральных прокуроров штатов требуют от Google, принадлежащей корпорации Alphabet, кардинальных мер — вплоть до продажи браузера Chrome и возможного отказа от Android — чтобы пресечь монополию компании на рынке онлайн-поиска.

По словам представителя Министерства юстиции Дэвида Далквиста, Google использует свою доминирующую позицию не только для контроля над поисковыми запросами, но и для продвижения своих новых ИИ-продуктов, включая модель Gemini AI. Это, по мнению обвинения, создаёт замкнутый цикл, в котором монополия на поиск усиливает ИИ-сервисы, а ИИ — в свою очередь — возвращает пользователей обратно в экосистему Google.

Прокуроры утверждают, что «пришло время сказать Google и другим монополистам, что за нарушение антимонопольного законодательства будут последствия». Судебный акт, считают в Минюсте, должен быть дальновидным, учитывая рост влияния генеративного ИИ, такого как ChatGPT, и его пересечение с поисковыми технологиями.

Среди ключевых доказательств — соглашения Google с производителями смартфонов, включая Samsung, в рамках которых компания выплачивает «огромные суммы» за установку Gemini AI и установку Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Подобные соглашения, как ранее постановил судья Амит Мехта, помогли компании удерживать монополию.

В качестве возможных мер Министерство юстиции предлагает не только запретить такие эксклюзивные соглашения, но и принудительно продать Chrome, Android, а также обязать Google лицензировать результаты поиска конкурентам.

Защита, в лице юриста Джона Шмидтлейна, назвала требования правительства «списком пожеланий конкурентов», пытающихся получить выгоду от новаторских решений Google. Компания утверждает, что антимонопольные меры могут нанести вред инновациям и повысить стоимость смартфонов, особенно если Google прекратит выплаты разработчикам браузеров и производителям устройств, таким как Mozilla и Apple.

Google также подчеркнула, что её ИИ-продукты выходят за рамки рассмотрения дела, и пообещала обжаловать возможное неблагоприятное решение.