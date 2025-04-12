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Oxygen_92
Смартфоны и компьютеры освобождены от новых пошлин Трампа
Согласно новым указаниям Таможенной и пограничной службы США, смартфоны, компьютеры, чипы и другие ключевые технические компоненты не подпадут под новые 145%-ные пошлины.

Согласно новым указаниям Таможенной и пограничной службы США, смартфоны, компьютеры, чипы и другие ключевые технические компоненты не подпадут под новые 145%-ные пошлины, которые ранее в этом месяце анонсировал Дональд Трамп в отношении товаров из Китая.

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От тарифов были освобождены смартфоны, ноутбуки и ПК, полупроводники, флеш-накопители и карты памяти, плоские телевизоры и солнечные батареи. Ранее этот шаг вызвал тревогу на Уолл-стрит: Apple потеряла более $640 млрд рыночной стоимости, а по оценкам экспертов, цена на iPhone могла бы вырасти до $3500.

Аналитики называют это "сценарием мечты". По словам Дэна Айвза из Wedbush Securities, исключение смартфонов и чипов — "игра с новыми правилами", поскольку именно технологический сектор оказался бы самым уязвимым при полном введении тарифов.

Белый дом, вероятно, пошёл на уступки под давлением инвесторов и бизнеса. Кроме того, администрация временно отложила действие пошлин на 90 дней для большинства стран, установив универсальную ставку в 10% — исключение сделано только для Китая.

Освобождение распространяется на товары, покинувшие склады до 5 апреля 2025 года, поскольку именно эта дата фиксируется для расчета фрахта и пошлин. Такое решение даёт бизнесу хоть какую-то определённость и возможность планирования. Но полностью тарифная напряжённость между США и Китаем — особенно в сфере высоких технологий — пока не снята.

#сша #смартфоны #apple #китай #дональд трамп #компьютеры #пошлины
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