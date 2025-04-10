Ожидается, что только в США к 2030 году обработка данных будет потреблять больше электроэнергии, чем все остальные энергоемкие товары вместе взятые.

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта может к концу десятилетия потребовать почти столько же электроэнергии, сколько сегодня потребляет вся Япония, — к такому выводу пришло Международное энергетическое агентство (МЭА) в новом отчёте. Основной драйвер роста энергопотребления — центры обработки данных, работающие с ИИ, спрос которых к 2030 году вырастет более чем в четыре раза.

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По данным МЭА, одни только дата-центры в США вскоре будут потреблять больше энергии, чем все отрасли тяжёлой промышленности страны вместе взятые, включая производство стали, цемента и химикатов. Уже сегодня один крупный центр обработки данных способен потреблять столько же энергии, сколько 100 000 домохозяйств — а строящиеся сейчас могут превысить эту цифру в 20 раз.

Несмотря на масштабы вызова, эксперты МЭА считают, что потенциал ИИ в области повышения эффективности может частично компенсировать негативные последствия. ИИ способен оптимизировать проектирование электросетей для интеграции возобновляемых источников энергии, улучшить промышленные процессы, повысить эффективность общественного транспорта и даже помочь в поиске и разработке критически важных минералов для «зелёных» технологий.

Тем не менее, отчёт предупреждает: без активного вмешательства со стороны правительств быстрый рост ИИ может подорвать усилия по снижению выбросов парниковых газов и развитию экологически чистой энергетики. В условиях растущего спроса энергетические компании могут возобновить работу угольных и газовых электростанций, которые ранее планировали закрыть, например в США, где новый политический курс может способствовать возвращению к ископаемым источникам энергии.

Некоторые эксперты обвиняют МЭА в излишнем оптимизме. Клод Турмес, экс-депутат Европарламента и бывший министр энергетики Люксембурга, считает, что агентство игнорирует реальные угрозы и не даёт политикам чётких указаний по регулированию ИИ и дата-центров. Он также выразил обеспокоенность тем, что ИИ может усугубить водный кризис, поскольку современные центры обработки данных потребляют огромное количество пресной воды для охлаждения.

ИИ действительно становится ключевым фактором технологической революции, но его будущее воздействие на климат и энергетику зависит от того, насколько эффективно человечество сможет управлять этой мощной технологией.