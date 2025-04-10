Основным драйвером стали укрепление спроса на серверы для искусственного интеллекта и смартфоны перед введением новых пошлин США.

Тайваньская полупроводниковая корпорация TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) сообщила о росте выручки на 42% в первом квартале 2025 года — это самый высокий показатель с 2022 года. Компания зафиксировала NT$839,25 млрд (около $25,5 млрд) дохода, что превысило прогнозы аналитиков (NT$830,5 млрд), сообщает Bloomberg.

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Главными драйверами роста стали резкое увеличение спроса на чипы для AI-серверов и смартфонов, а также ускоренное накопление запасов в США на фоне опасений по поводу новых торговых барьеров. Производители массово закупали компоненты в преддверии введения дополнительных пошлин, анонсированных президентом Дональдом Трампом.

Американские потребители, в частности, стали активно скупать технику Apple, опасаясь роста цен на фоне потенциального повышения тарифов на китайский импорт.

В марте генеральный директор TSMC C.C. Wei вместе с президентом Трампом объявил о дополнительных инвестициях в $100 млрд в производство микросхем на территории США — в рамках курса на реиндустриализацию.

Тем не менее, усиление тарифной политики может сыграть против самой TSMC. Некоторые аналитики предполагают, что компания может пересмотреть свой годовой прогноз и понизить целевой рост выручки с "средних 20%" до более умеренных значений.

Несмотря на впечатляющий квартал, рынок замечает первые признаки замедления инвестиций в инфраструктуру AI. Так, Microsoft отменила или отложила строительство дата-центров в Чикаго и Джакарте. Однако Amazon, Alphabet и Meta продолжают вкладывать миллиарды долларов в AI, и в целом отрасль сохраняет высокую активность.

TSMC остаётся крупнейшим контрактным производителем передовых микросхем, поставляя продукцию таким гигантам, как Apple и Nvidia. Эта позиция может помочь компании сдержать влияние торговых барьеров, даже на фоне глобальной неопределённости.

«Ситуация с Apple и Qualcomm, как ключевыми клиентами, а также планы по капитальным затратам могут радикально повлиять на перспективы компании», — отметил аналитик Bloomberg Intelligence Чарльз Шум.

TSMC продолжает играть ключевую роль в мировой цепочке поставок микросхем, особенно в эру искусственного интеллекта. Однако на фоне геополитических рисков и трансформации глобальных производственных цепочек компании предстоит гибко адаптироваться, чтобы сохранить своё лидерство.