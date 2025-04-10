Жесткие тарифные меры Трампа могут не только повысить цены для американских покупателей, но и существенно изменить глобальную структуру электронной коммерции, вынудив китайские компании искать новые рынки и производственные центры за пределами КНР.

Китайские компании, торгующие на Amazon, предупреждают о массовом повышении цен для американских потребителей и даже о возможном уходе с рынка США, после заявления Дональда Трампа о резком повышении тарифов на китайский импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли.

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Президент США Дональд Трамп объявил о планах повысить пошлины на китайский импорт с 104% до 125%, что усугубляет уже напряжённые торговые отношения между двумя странами. Этот шаг может стать серьёзным ударом по китайским экспортёрам и трансграничной электронной коммерции.

Ван Синь, глава Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, представляющая более 3000 китайских продавцов на Amazon, заявила:

«Выжить на рынке США будет очень сложно. Это не просто вопрос налогов — структура расходов перегружена. Для нас это беспрецедентный удар».

Многие китайские компании уже пересматривают свою стратегию. По информации Reuters, из пяти опрошенных продавцов трое намерены поднять цены на продукцию в США, а два планируют полностью покинуть рынок.

По данным SmartScout, около половины всех продавцов Amazon базируются в Китае, и только в Шэньчжэне зарегистрировано более 100 000 предприятий, работающих с этой платформой. Годовой доход от торговли Amazon в этом регионе составляет около 35,3 млрд долларов США.

Импорт и экспорт, связанный с трансграничной электронной коммерцией, в Китае в 2023 году достиг 2,63 трлн юаней (358 млрд долларов), согласно данным Госсовета КНР.

Многие компании теперь рассматривают альтернативные рынки, такие как Европа, Канада, Мексика и страны Азии. При этом всё больше китайских производителей задумываются о переносе производств в более "дружественные" с точки зрения тарифов регионы — например, во Вьетнам или Мексику.

По словам Ван Синь, масштабные пошлины могут привести не только к уходу компаний с крупнейшего мирового потребительского рынка, но и к волне безработицы среди малого и среднего бизнеса в Китае, что станет серьёзным внутренним вызовом для экономики страны.