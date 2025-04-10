Китайские компании, торгующие на Amazon, предупреждают о массовом повышении цен для американских потребителей и даже о возможном уходе с рынка США, после заявления Дональда Трампа о резком повышении тарифов на китайский импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей отрасли.
Президент США Дональд Трамп объявил о планах повысить пошлины на китайский импорт с 104% до 125%, что усугубляет уже напряжённые торговые отношения между двумя странами. Этот шаг может стать серьёзным ударом по китайским экспортёрам и трансграничной электронной коммерции.
Ван Синь, глава Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, представляющая более 3000 китайских продавцов на Amazon, заявила:
«Выжить на рынке США будет очень сложно. Это не просто вопрос налогов — структура расходов перегружена. Для нас это беспрецедентный удар».
Многие китайские компании уже пересматривают свою стратегию. По информации Reuters, из пяти опрошенных продавцов трое намерены поднять цены на продукцию в США, а два планируют полностью покинуть рынок.
По данным SmartScout, около половины всех продавцов Amazon базируются в Китае, и только в Шэньчжэне зарегистрировано более 100 000 предприятий, работающих с этой платформой. Годовой доход от торговли Amazon в этом регионе составляет около 35,3 млрд долларов США.
Импорт и экспорт, связанный с трансграничной электронной коммерцией, в Китае в 2023 году достиг 2,63 трлн юаней (358 млрд долларов), согласно данным Госсовета КНР.
Многие компании теперь рассматривают альтернативные рынки, такие как Европа, Канада, Мексика и страны Азии. При этом всё больше китайских производителей задумываются о переносе производств в более "дружественные" с точки зрения тарифов регионы — например, во Вьетнам или Мексику.
По словам Ван Синь, масштабные пошлины могут привести не только к уходу компаний с крупнейшего мирового потребительского рынка, но и к волне безработицы среди малого и среднего бизнеса в Китае, что станет серьёзным внутренним вызовом для экономики страны.