Как тарифная политика Трампа может изменить рынок смартфонов

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о намерении вернуть производство в страну, пообещав, что «рабочие места и фабрики вернутся с ревом». Однако эксперты предупреждают: его агрессивная тарифная политика может серьезно ударить по американским потребителям — особенно по любителям техники Apple.

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Согласно оценке Дэна Айвса, главы технологических исследований в Wedbush Securities, если Apple начнет производить iPhone полностью в США, цена смартфона может вырасти втрое — до 3500 долларов. Причина — отсутствие в Штатах производственной экосистемы, аналогичной азиатской. «Если вы попытаетесь воспроизвести цепочку поставок в США — с заводами, скажем, в Западной Вирджинии и Нью-Джерси — это будут iPhone за $3500», — заявил Айвс в эфире CNN.

Сегодня около 90% iPhone собираются в Китае, при этом ключевые компоненты — чипы, дисплеи и другие элементы — производятся на Тайване, в Южной Корее и Китае. Перенос хотя бы 10% этой цепочки в США, по словам Айвса, потребует три года и не менее $30 миллиардов инвестиций.

Тарифы уже оказывают давление: с момента вступления Трампа в должность в январе, акции Apple потеряли около 25% стоимости. По словам Айвса, «Apple оказалась в самом эпицентре тарифного урагана пятой категории».

Apple официально не комментировала ситуацию, однако ранее компания уже объявляла о планах инвестировать $500 миллиардов в экономику США в течение четырех лет, чтобы снизить зависимость от Китая и смягчить эффект тарифов.

Эксперты сходятся во мнении: даже без полного переноса производства в США, цены на iPhone вырастут. Аналитики Rosenblatt Securities прогнозируют удорожание на 43%, если Apple переложит все издержки от тарифов на покупателей. Нил Шах из Counterpoint Research оценивает потенциальный рост цен в 30%, в зависимости от страны-производителя.

Apple уже начала диверсификацию производства в Индию и Бразилию. Однако эти страны также сталкиваются с пошлинами: 26% в Индии и 10% в Бразилии. Кроме того, у них пока недостаточно мощностей, чтобы заменить Китай.