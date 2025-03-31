Приложение Apple Health может предложить пользователям консультации на основе ИИ, аналогичные консультациям настоящего врача, а отслеживание питания, вероятно, также станет важной функцией в будущем обновлении приложения.

Apple активно работает над обновлением своего приложения Health, которое в будущем может предложить пользователям персонального ИИ-тренера по здоровью. По информации журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, компания разрабатывает проект Mulberry, направленный на модернизацию приложения и интеграцию искусственного интеллекта для анализа здоровья пользователей и предоставления персонализированных рекомендаций.

Новая версия Health будет не только собирать данные из Apple Watch и других устройств, но и анализировать их с помощью ИИ. Этот виртуальный помощник сможет давать советы, схожие с консультацией врача, помогая пользователям улучшать здоровье и физическую форму. Apple уже обучает свою модель искусственного интеллекта с помощью данных от врачей, а также сотрудничает с экспертами в области сна, питания, психического здоровья, кардиологии и физиотерапии.

Кроме того, компания планирует создавать видеоконтент с образовательными материалами по этим темам. Съемки будут проходить в новом медицинском центре Apple недалеко от Окленда, Калифорния. Ожидается, что проект может быть представлен под названием Health+.

Одним из главных нововведений станет расширенное отслеживание питания, которое позволит пользователям вести более точный учет своего рациона. Это позволит Health конкурировать с популярными сервисами, такими как MyFitnessPal. Также рассматривается возможность использования камер iPhone или iPad для анализа тренировок в реальном времени. ИИ-ассистент сможет оценивать технику упражнений и давать рекомендации по их корректировке, что выведет тренировки Fitness+ на новый уровень.

Согласно прогнозам Гурмана, обновленный Health с ИИ-ассистентом может появиться уже в iOS 19.4, то есть примерно через год. Разработка подобных функций ведется Apple уже несколько лет. В рамках проекта Quartz компания исследовала возможности машинного обучения и ИИ для создания персонализированных рекомендаций. Несмотря на сложности в разработке аппаратных функций, таких как неинвазивный мониторинг глюкозы и артериального давления, Apple делает ставку на программные улучшения, чтобы быстрее внедрить инновации в сферу здоровья и фитнеса.