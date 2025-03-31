По словам Марка Гурмана из Bloomberg, модели iPad Pro следующего поколения от Apple с чипом M5 «выйдут в этом году».

Согласно информации, опубликованной в бюллетене Power On Марка Гурмана, новые модели iPad Pro перешли на стадию «расширенного тестирования». Массовое производство устройств, по его данным, начнется во второй половине 2025 года, а их официальный запуск может состояться уже в октябре. Это совпадает с датами выхода предыдущих поколений iPad Pro в 2018 и 2022 годах.

Что нового в iPad Pro 2025 года?

Последнее обновление iPad Pro произошло в мае 2024 года и принесло множество значительных изменений, включая OLED-дисплей, более тонкий и легкий дизайн, чип M4 и поддержку Apple Pencil Pro. Однако в 2025 году Apple, по всей видимости, ограничится лишь обновлением процессора до M5, без серьезных аппаратных изменений.

Обновление MacBook Pro

Гурман также сообщил, что новые модели MacBook Pro с чипами M5 могут появиться к концу 2025 года. При этом никаких значительных изменений в дизайне или функционале не ожидается.

Ранее источники сообщали, что Apple готовит масштабный редизайн MacBook Pro в 2026 году. В обновленной версии ноутбука может появиться OLED-дисплей и более тонкий корпус. В связи с этим пользователям, планирующим обновление устройства, может быть целесообразно подождать до конца 2026 года.