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Oxygen_92
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил неожиданное излучение от древней галактики
Это проливает свет на самую раннюю историю нашей Вселенной.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) совершил открытие, которое может изменить представления о ранней истории Вселенной. Астрономы зафиксировали яркое излучение далекой галактики JADES-GS-z13−1, существовавшей всего через 330 миллионов лет после Большого взрыва.

Главной неожиданностью стало обнаружение спектральной линии Лайман-альфа — сигнала ионизированного водорода. Согласно существующим теориям, в этот период Вселенная была заполнена плотным «туманом» нейтрального водорода, который должен был полностью поглотить такое излучение. Однако телескоп Уэбба зафиксировал его, что ставит под сомнение представления о скорости реионизации — процесса, в ходе которого первые звезды и галактики постепенно «расчищали» пространство от нейтрального газа.

Прорыв в изучении ранней Вселенной

Галактика была обнаружена при помощи камеры NIRCam, а ее расстояние подтверждено спектроскопией прибора NIRSpec. Красное смещение z=13 указывает, что свет от JADES-GS-z13−1 преодолевал более 13 миллиардов лет, прежде чем достичь Земли.

Чтобы объяснить, как Лайман-альфа сигнал смог пробиться сквозь древнюю Вселенную, ученые выдвигают две гипотезы:

  1. Гигантский пузырь ионизированного газа мог образоваться вокруг галактики благодаря сверхгорячим массивным звездам первого поколения.

  2. В центре JADES-GS-z13−1 может скрываться раннее активная черная дыра, испускающая мощное излучение.

Обе теории указывают на существование сильных источников энергии, способных менять физические условия пространства уже в первые сотни миллионов лет после Большого взрыва.

Новая эра исследований

Это открытие подчеркивает уникальные возможности телескопа Джеймса Уэбба, который заглядывает в самые древние эпохи космоса. Ученые уже планируют дальнейшие наблюдения, чтобы выяснить, насколько распространены такие древние галактики и как они повлияли на эволюцию Вселенной.

Теперь научному сообществу предстоит пересмотреть существующие модели формирования первых звездных систем и разобраться, насколько быстро происходила реионизация. JADES-GS-z13−1 стала окном в далекое прошлое, позволяя по-новому взглянуть на происхождение галактик и ранний облик Вселенной.

#астрономия #вселенная #космология #телескоп джеймса вебба
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