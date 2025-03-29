Apple может потерять $20 млрд ежегодно из-за судебного дела против Google.

Apple не смогла сохранить многомиллиардное соглашение с Google, по которому поисковая система Google устанавливалась по умолчанию на устройства компании в обмен на ежегодные выплаты около $20 млрд. Окружной апелляционный суд округа Колумбия отклонил просьбу Apple активно участвовать в антимонопольном процессе против Google, что может существенно повлиять на доходы корпорации.

Антимонопольные органы США считают данное соглашение несправедливым, поскольку большинство пользователей не меняют настройки, что позволяет Google сохранять доминирующее положение на рынке. Суд отказал Apple в праве задавать вопросы свидетелям, ограничив её роль в процессе возможностью давать письменные показания.

Антимонопольное разбирательство против Google стало крупнейшим в США со времён дела Microsoft в 1990-х годах. В августе 2024 года Google уже проиграла основной этап процесса, что создаёт неопределённость вокруг её будущих соглашений с Apple.

Теперь Apple стоит перед сложным выбором: оставить Google поисковиком по умолчанию без финансовой компенсации или найти новые источники дохода. В числе потенциальных альтернатив рассматриваются Bing от Microsoft и DuckDuckGo, однако их доля на рынке значительно уступает Google. Это может побудить Apple предоставить пользователям больше свободы в выборе поисковых систем.

На фоне этих изменений как потребители, так и малый бизнес надеются на более прозрачные и справедливые условия выбора поисковых сервисов на устройствах Apple.