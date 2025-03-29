Сумма сделки составила 45 миллиардов долларов.

В пятницу вечером миллиардер Илон Маск объявил о продаже своей социальной сети X компании xAI, специализирующейся на разработке искусственного интеллекта. Сумма сделки составила 45 миллиардов долларов, что превышает сумму, которую Маск заплатил за X в 2022 году, однако в сделку входит 12 миллиардов долларов долга.

По словам Маска, новая оценка X составила 33 миллиарда долларов. Он подчеркнул, что интеграция X и xAI позволит объединить данные, модели, вычислительные мощности и кадровые ресурсы, что откроет новые возможности для развития технологий.

«Будущее xAI и X переплетено. Сегодня мы официально делаем шаг к объединению, чтобы раскрыть огромный потенциал», — написал Маск в X.

Несмотря на смену владельца, немедленные изменения на платформе X пока не объявлены. Однако чат-бот Grok от xAI уже интегрирован в соцсеть, а Маск пообещал, что объединённая платформа обеспечит «более умный и значимый опыт» для пользователей.

X столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями после её приобретения Маском. Крупные рекламодатели, включая Amazon и Apple, покинули платформу после всплеска радикального контента. Однако в последнее время они начали возвращаться, а стабилизация бренда позволила держателям облигаций продать долговые активы X по более высокой цене.

Ранее X оценивалась в 44 миллиарда долларов, но xAI приобрела её по более низкой цене. Это может быть связано с необходимостью погашения долга в 12 миллиардов долларов. В то же время xAI активно привлекала инвестиции и, по данным Bloomberg, в прошлом месяце оценивалась в 75 миллиардов долларов.

Инвесторы также делают ставку на политическое влияние Маска. Его назначение на государственную должность в администрации Дональда Трампа усилило его позиции. X, ставшая платформой поддержки Трампа, играет ключевую роль в распространении политических месседжей, а её значение в новой политической реальности США только возрастает.

Маск стремится укрепить свои позиции в области искусственного интеллекта. Ранее он пытался приобрести OpenAI за 100 миллиардов долларов, что лишь обострило его соперничество с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом. Теперь, используя ресурсы X, xAI сможет быстрее продвигать свои ИИ-модели и охватывать более широкую аудиторию.