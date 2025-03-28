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Oxygen_92
Модернизация SSD для M4 Pro Mac mini становится все ближе
После того, как несколько поставщиков предложили внутренние обновления SSD для M4 Mac mini, один из них объявил, что создал прототип модели для версии M4 Pro.

После того как несколько производителей представили внутренние обновления SSD для Mac mini на чипе M4, компания iBoff RCC объявила о создании прототипа SSD для версии M4 Pro. Это открывает новые возможности для пользователей, желающих расширить хранилище своих компьютеров без переплаты за фирменные решения Apple.

Хотя внешне Mac mini M4 и M4 Pro идентичны, их внутренние конструкции требуют различных типов SSD. Тем не менее, обе модели объединяет проблема высокой стоимости дополнительного хранилища от Apple, что делает сторонние решения особенно привлекательными. Несмотря на то что Apple традиционно не поддерживает возможность модернизации своих устройств, она не сделала такие обновления невозможными, что привело к появлению множества альтернативных вариантов SSD от сторонних производителей.

Разработка нового SSD от iBoff RCC


Компания iBoff RCC подробно описала процесс создания SSD, заявив, что их конструкция не является копией оригинала от Apple, а представляет собой усовершенствованное решение. В видеоролике на YouTube, демонстрирующем процесс установки обновленного SSD в Mac mini M4, компания также упомянула о разработке версии на 8 ТБ специально для модели M4 Pro. В настоящий момент эта версия находится на стадии прототипа, но ожидается, что в скором времени она будет доступна для пользователей.

Возможные риски и реакция Apple


Хотя Apple не одобряет подобные обновления, компания также не препятствует их реализации, что может быть связано с давлением регулирующих органов, требующих повышения ремонтопригодности устройств. Несмотря на это, iBoff RCC осознает риски возможных юридических последствий и не исключает, что Apple может попытаться заблокировать продажи сторонних SSD.

На данный момент пользователи, решившиеся на самостоятельную замену SSD в Mac mini M4, рекомендуются сохранять оригинальный накопитель Apple. Это может помочь в случае необходимости гарантийного обслуживания устройства в авторизованных сервисных центрах.

С учетом продолжающегося высокого спроса на сторонние SSD для Mac mini M4, вполне вероятно, что модель M4 Pro также получит аналогичные обновления, сделав модернизацию хранилища еще более доступной для пользователей.

#apple #ssd #mac mini #mac book
Источник: appleinsider.com
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