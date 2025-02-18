Стоит отметить, что эта встреча не есть начало мирных переговоров.

Сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) стартовали переговоры между делегациями США и России, посвященные возможному урегулированию конфликта в Украине.

О начале встречи сообщили российские СМИ, опубликовавшие также первые заявления участников. Официальный Вашингтон подчеркнул, что переговоры не являются стартом мирного процесса, но служат проверкой серьёзности намерений Москвы по прекращению конфликта.

С американской стороны в переговорах участвует государственный секретарь Марк Рубио, а российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Представители Украины и европейских стран в диалоге не участвуют. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не признает никаких соглашений, достигнутых без участия Киева.

Как сообщают российские СМИ, член российской делегации Кирилл Дмитриев выразил мнение, что прогресс в переговорах между США и Россией возможен в ближайшие 2-3 месяца. Российская сторона также заявила, что из-за санкций США потеряли «больше, чем Россия», а политика администрации Джо Байдена «взорвала доверие к доллару». Кроме того, Москва настаивает, что стратегия Запада по сдерживанию России не принесла ожидаемых результатов.

Переговоры в Саудовской Аравии вызвали обеспокоенность в Киеве и среди его европейских союзников. Financial Times сообщает, что США согласились на значительные уступки еще до начала диалога, в том числе отказались от поддержки вступления Украины в НАТО и её стремления вернуть контроль над утраченными территориями.

Развитие переговоров в Эр-Рияде будет определять дальнейшие шаги в международных отношениях и возможные сценарии разрешения конфликта.