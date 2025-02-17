Презентация футуристического концепт-кара пройдёт в Испании 27 февраля

Южнокорейская автомобильная марка Kia официально представила новую электрическую модель EV4, доступную в вариантах хэтчбек и седан. Этот дебют стал продолжением концепта EV4, который был показан более года назад.

Серийная версия EV4 сохранила основные черты концепта, однако получила традиционные боковые зеркала и дверные ручки. Внешность обеих версий отличается различными передними бамперами, а также дизайном задней части. Хэтчбек выглядит более компактным, в то время как седан обладает длинным задним свесом и смелыми линиями. Вертикальные передние и задние фонари подчеркивают современный стиль модели.

Обе версии EV4 были показаны во флагманской комплектации GT-Line, отличающейся эксклюзивным дизайном 19-дюймовых дисков. Вариант с наклонной крышей может также получить более практичную пятидверную конфигурацию лифтбека, хотя низкий вырез багажника указывает на классический тип седана.

Пока интерьер автомобиля остается загадкой, а технические характеристики Kia раскроет в конце месяца. Полная презентация EV4 состоится 24 февраля в Таррагоне (Испания) в рамках мероприятия Kia EV Day 2025, а 27 февраля будут опубликованы подробные спецификации.

На этом же событии Kia представит еще две новинки — доступную электрическую модель EV2 и электрический минивэн PV5, которые расширят линейку электромобилей компании.