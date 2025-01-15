Об этом информирует пресс-служба компании

Textron Systems, подразделение корпорации Textron Inc., объявило о запуске нового семейства автономных морских надводных судов TSUNAMI, разработанных для нужд Министерства обороны США и их союзников. Это многоцелевые беспилотные средства, предназначенные для быстрой и эффективной интеграции во флот, предлагающие недорогое и масштабируемое решение для выполнения различных задач на море.

Семейство TSUNAMI создано с учетом более чем 40-летнего опыта Textron Systems в разработке автономных транспортных средств. Судна этой линейки базируются на проверенных временем корпусах компании Brunswick Corporation и оснащены системой управления автономностью CUSV. Новые суда предназначены для работы в условиях моря до уровня Sea State 4 и имеют дальность действия от 600 до более 1000 морских миль, обеспечивая грузоподъемность до 453,6 кг (1000 фунтов). В настоящее время в массовом производстве находятся три варианта корпусов длиной 24, 25 и 28 футов.

По словам старшего вице-президента Air, Land and Sea Systems компании Textron Systems Дэвида Филлипса, запуск семейства TSUNAMI стал возможен благодаря сочетанию уникального опыта компании в области автономных систем и возможностей коммерческого судостроения. «Объединение нашего опыта с возможностями и производственной базой Brunswick позволяет Textron Systems поставлять мощные морские решения нашим клиентам из Министерства обороны и союзных стран с высокой скоростью и в необходимом масштабе», — отметил Филлипс.

Textron Systems имеет богатую историю в разработке автономных морских платформ. Компания создала первую малую беспилотную программу для ВМС США, основанную на системе CUSV, которая успешно применяется уже несколько лет. Новый продукт TSUNAMI является следующим шагом в развитии многофункциональных беспилотных судов, обеспечивающих высокую надежность и производительность.