Обновлённые модели получат увеличенный запас хода и будут ориентированы на европейский рынок

Чешский автопроизводитель Skoda представил обновленные версии электрического кроссовера Enyaq и его купеобразную модификацию Enyaq Coupé. Автомобили получили современный дизайн Modern Solid и ряд новых цифровых возможностей, а также улучшенные аэродинамические характеристики, что позволило увеличить запас хода на одной зарядке.

Одним из ключевых изменений стало повышение эффективности электромобилей благодаря оптимизации аэродинамики. Теперь запас хода моделей Enyaq варьируется от 437 до 596 километров в зависимости от модификации и емкости аккумуляторной батареи. Кроссовер оснащается батареями на 59 или 77 кВт*ч и предлагается в версиях с задним и полным приводом.

Skoda также улучшила цифровую инфраструктуру своих электромобилей. Новые Enyaq получили функции Remote Park Assist, позволяющую дистанционно парковать автомобиль, и расширенные возможности программы MySkoda. Среди новых стандартных функций выделяются система безключевого доступа KESSY Advanced с автоматическим отпиранием и запиранием дверей, трехзонный климат-контроль, система контроля слепых зон и адаптивный круиз-контроль с функцией прогнозирования. В автомобиле также появился помощник движения в пробках.

Электромобили построены на платформе MEB и предлагают высокий уровень комфорта и безопасности. Они ориентированы на европейский рынок, где уже доступны для заказа по стартовой цене от 44 тысяч евро.