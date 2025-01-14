Трамп хотел бы отложить запрет, чтобы найти решение, а предпочтительная стратегия ByteDance - это бороться с запретом

Китайские чиновники рассматривают сценарий, при котором Илон Маск может приобрести американские операции TikTok, если компания не сможет предотвратить запрет на использование приложения в США. Это обсуждение происходит на фоне возможного решения Верховного суда США в поддержку запрета приложения, что создает угрозу для его дальнейшего существования в стране.

По словам источников, близких к правительственным кругам в Пекине, китайские чиновники предпочли бы сохранить TikTok в собственности его материнской компании ByteDance Ltd. Однако учитывая растущие риски и политическое давление со стороны США, обсуждаются планы на случай непредвиденных обстоятельств, включая возможность продажи американских операций платформы Маску.

Сценарий с участием Маска привлекает китайское правительство. Маск поддерживал переизбрание Дональда Трампа, что может помочь выстроить диалог с новой администрацией США. По некоторым данным, Маск и его компания X (ранее известная как Twitter) могут взять под контроль американский бизнес TikTok и совместно управлять им.

Такой шаг может стать выгодным для обеих сторон. TikTok с более чем 170 миллионами пользователей в США может значительно увеличить рекламные доходы X, а также предоставить дополнительные данные для недавно созданной Маском компании xAI, занимающейся разработкой искусственного интеллекта.

Несмотря на обсуждения, пока нет подтверждений, что ByteDance или TikTok участвуют в переговорах с Маском. Также неизвестно, знает ли Маск о предполагаемых планах китайского правительства. Однако источники отмечают, что Маск имеет положительную репутацию среди сотрудников ByteDance в Китае благодаря своему успеху с Tesla и опыту взаимодействия с китайскими властями.

Китайское правительство обладает так называемой «золотой акцией» в одной из дочерних компаний ByteDance, что дает ему определенное влияние на стратегию и операции компании. Хотя TikTok утверждает, что этот контроль ограничивается только китайским подразделением Douyin, экспортные правила Пекина могут стать препятствием для продажи американских операций, поскольку алгоритм рекомендаций TikTok является ключевым активом.

Оценка стоимости американских операций TikTok составляет от 40 до 50 миллиардов долларов, что делает сделку очень дорогой даже для самого богатого человека в мире. Маск ранее заплатил 44 миллиарда долларов за приобретение Twitter и продолжает обслуживать крупные кредиты, что вызывает вопросы о том, как он сможет профинансировать покупку TikTok.

Правительство США также должно будет одобрить любую сделку, что добавляет еще один уровень сложности. В прошлом такие компании, как Microsoft и Oracle, выражали интерес к приобретению TikTok, но сделка так и не состоялась.

На фоне этих событий ByteDance продолжает оспаривать запрет в судах. Юристы компании утверждают, что требования США продать или закрыть операции в стране нарушают Первую поправку к Конституции США. Однако судьи Верховного суда дали понять, что проблемы национальной безопасности могут иметь приоритет над свободой слова.

Возможная сделка с Маском может повлиять на отношения между США и Китаем, учитывая его значительное присутствие в обеих экономиках. Завод Tesla в Шанхае, открытый в 2019 году, стал крупнейшей производственной базой компании, что укрепило позиции Маска в Китае.

Однако китайские чиновники понимают, что любые переговоры с администрацией Трампа будут сложными. Вопросы тарифов и экспортного контроля остаются важными аспектами двусторонних отношений. В то же время переговоры по TikTok могут стать потенциальной возможностью для примирения между двумя странами.

Пока неизвестно, будет ли продажа американских операций TikTok осуществлена через открытый тендер или в результате прямых переговоров. Также обсуждаются альтернативные сценарии, такие как переход американских пользователей TikTok на аналогичное приложение с новым брендом, чтобы обойти возможный запрет.

Будущее TikTok в США остается неопределенным. Однако участие Маска в этом вопросе может открыть новые перспективы как для TikTok, так и для отношений между США и Китаем. Его опыт и ресурсы могут сыграть важную роль в урегулировании конфликта и нахождении компромиссного решения.