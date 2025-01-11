Правительству пришлось временно ограничить использование гражданских беспилотников.

В четверг гражданский беспилотник столкнулся с самолетом CL-415 «Super Scooper», который участвовал в тушении лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса. В результате инцидента было повреждено крыло самолета, что вывело его из эксплуатации до проведения ремонтных работ. Об этом сообщила пожарная служба округа Лос-Анджелес на своей странице в социальной сети X.

Самолет CL-415 «Super Scooper» способен забирать до 1600 галлонов воды из моря и сбрасывать её на очаги пожаров. Представитель пожарной службы Калифорнии Крис Томас заявил The New York Times, что авария замедлит борьбу с огнем в регионе.

«Super Scooper можно заправить примерно за пять минут. Но даже если это занимает десять минут, это шесть капель воды, которые теряются каждый час. Так чей дом не получит эту воду для защиты?» — сказал Томас.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что самолет благополучно приземлился после столкновения с дроном. В настоящее время ведется расследование инцидента.

В связи с пожарами в районе Лос-Анджелеса были введены временные ограничения на полеты. Они запрещают использование беспилотников и других летательных аппаратов без разрешения FAA для обеспечения безопасности авиационных операций по тушению огня.

По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, беспилотник не был задействован в официальных мероприятиях по борьбе с пожарами в районе Палисейдс и был уничтожен в результате столкновения. Марроне также сообщил LA Times, что ФБР планирует внедрить систему «воздушной брони» в этом районе для предотвращения дальнейших инцидентов с дронами.

Несмотря на запреты, несколько пользователей социальных сетей нарушили ограничения FAA, публикуя фото и видео разрушений с беспилотников. Такие действия создают дополнительную угрозу для авиации. Агентства по тушению пожаров нередко вынуждены приземлять свои самолеты, чтобы избежать возможных столкновений с беспилотниками, запущенными ради получения вирусного контента.

«Это федеральное преступление, караемое тюремным заключением сроком до 12 месяцев — вмешиваться в усилия по тушению пожаров на общественных землях», — говорится в заявлении FAA.

FAA также предупредило, что нарушители могут получить гражданский штраф до 75 000 долларов за создание помех авиационным операциям по тушению пожаров, поддержанию правопорядка или реагированию на чрезвычайные ситуации. «Мы относимся к этим нарушениям серьезно и готовы немедленно принимать меры для их предотвращения», — подчеркнули в ведомстве.