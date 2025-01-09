Разбросанные вещи - не беда, робот-пылесос уберёт всё за вас

На выставке CES 2025 года Dreame и Roborock продемонстрировали модели с роботизированными руками и ногами, которые способны выполнять функции, выходящие за рамки привычной уборки.

Компания Dreame презентовала модель X50 Ultra — первый робот-пылесос, который может подниматься по ступенькам и преодолевать перепады высот до 6 сантиметров благодаря своим небольшим роботизированным ногам. Это решение позволяет устройству перемещаться между этажами и через пороги, что значительно повышает его мобильность в доме.

Однако это не единственное новшество, представленное Dreame на CES. На стенде компании также была продемонстрирована концепция нового робота с роботизированной рукой, способной поднимать и переносить различные предметы.

Конкурент Dreame — компания Roborock — также не осталась в стороне, представив свою модель Saros Z70. Эта модель оснащена роботизированной рукой, которая может поднимать предметы весом до 300 г, такие как носки и небольшие игрушки. Новинка вызвала большой интерес на выставке благодаря своей способности облегчить рутину по дому, поднимая разбросанные вещи.

Чтобы не уступать конкуренту, Dreame на CES представила прототип робота с ногами и рукой, способной поднимать предметы весом до 500 г. Рука Dreame выглядит более массивной и мощной по сравнению с Roborock. Она может поднимать кроссовки размером до 42-го размера и переносить их в указанные места дома. Эта функция может применяться и к другим предметам, таким как игрушки, которые робот может собирать и относить в специально отведенные зоны.

Еще одной интересной функцией Dreame стала возможность подключения руки к различным инструментам для уборки. На выставке была представлена коробка с насадками, которые робот может использовать для проникновения в труднодоступные места, такие как углы и узкие пространства. Кроме того, Dreame показала новую базовую станцию, которая выдает разные насадки для мытья полов. Это позволяет роботу использовать подходящие насадки для разных зон дома — например, одну для кухни, другую для ванной комнаты, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

По словам Лонгдонга Чена, представителя Dreame, робот с ногами и рукой поступит в продажу к концу 2025 года. Цена пока не объявлена, но ожидается, что она будет высокой, учитывая инновационные функции устройства.



