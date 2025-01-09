Пентагон стремится сократить разрыв в области гиперзвукового оружия с Россией и Китаем, которые уже развернули действующие системы.

Американская компания Kratos Defense & Security Solutions заключила контракт с Министерством обороны США на сумму до $1,45 миллиарда. Целью соглашения является разработка и реализация программы MACH-TB 2.0 — многофункционального гиперзвукового испытательного стенда нового поколения. Этот проект направлен на ускорение разработки и внедрения гиперзвуковых технологий в вооруженные силы США.

Инициатива MACH-TB 2.0, представленная сегодня, предполагает создание доступной и эффективной платформы для тестирования гиперзвуковых систем. В последние годы США активно стремятся сократить отставание в этой области от России и Китая, которые уже развернули оперативные гиперзвуковые вооружения.

Контракт Kratos был заключен в рамках пятилетнего соглашения Other Transaction Authority (OTA), что позволяет гибко и быстро разрабатывать инновационные решения. В рамках программы компания будет руководить созданием испытательного стенда, соединяющего наземные и полномасштабные летные испытания гиперзвуковых систем. Это позволит сократить риски разработки и ускорить поставку новых технологий в войска.

Старший вице-президент Kratos SRE Майкл Джонс отметил важность этого проекта для национальной безопасности США: "Для нас большая честь присоединиться к интегрированной команде MACH-TB 2.0. В это решающее время существует настоятельная национальная потребность в ускоренных, экономически эффективных испытаниях гиперзвуковых летательных аппаратов".

Kratos возглавит консорциум компаний, среди которых такие ключевые оборонные подрядчики, как Leidos и Rocket Lab. Основное внимание в рамках программы MACH-TB 2.0 будет уделено системной инженерии, интеграции и тестированию (SEIT). Это включает в себя разработку и внедрение субмасштабных, полномасштабных и воздушных пусковых систем, что должно повысить частоту и снизить стоимость испытаний.

Генеральный директор Kratos подчеркнул важность нового контракта: "Эта программная веха подтверждает нашу приверженность приоритетному инвестированию в разработку критически важных, экономичных решений, которые адаптируются к меняющимся требованиям современной войны".

Центр управления испытательными ресурсами (TRMC) Министерства обороны будет координировать реализацию программы. Основная цель MACH-TB 2.0 — предоставить военным доступ к современным летающим испытательным стендам, которые позволят проводить оценку гиперзвуковых подсистем в реальных условиях эксплуатации.

Гиперзвуковые технологии играют важную роль в современной войне. Они позволяют достигать скоростей свыше 5 Махов и обладают высокой маневренностью, что делает их практически неуязвимыми для традиционных систем противовоздушной обороны.

Недавние успехи Kratos в разработке гиперзвуковых решений, таких как Erinyes Hypersonic Flyer и Zeus Solid Rocket Motors, подтвердили лидерство компании в этом сегменте.

Ускорение гиперзвуковых испытаний стало приоритетом для Пентагона. Недавние успешные испытания совместной армейско-флотской гиперзвуковой ракеты продемонстрировали прогресс США в этой области. ВВС США также активно развивают свои проекты, сигнализируя о намерении достичь паритета с ведущими мировыми державами.

Программа MACH-TB 2.0 нацелена на решение проблем, связанных с недостаточной испытательной инфраструктурой, которая ранее препятствовала разработке гиперзвуковых систем в США. Это стратегически важный шаг для повышения обороноспособности страны и обеспечения конкурентоспособности в условиях современных вызовов.