iDrive использует 3D-графику и дополненную реальность, чтобы вы не отвлекались от дороги.

На международной выставке CES, прошедшей на этой неделе, BMW представила свою новую операционную систему iDrive, центральным элементом которой стал инновационный проекционный 3D-дисплей на лобовом стекле. Новый дисплей простирается от стойки до стойки, обеспечивая водителям и пассажирам доступ к ключевой информации прямо на лобовом стекле.

В рамках новой системы также представлено модернизированное рулевое колесо с тактильными кнопками и интеграция системы дополненной реальности. Навигационные указания и данные об окружающей среде теперь накладываются непосредственно на дорожную информацию, что позволяет водителям быстрее принимать решения. Более того, BMW отказалась от привычного блока приборов на панели в пользу полностью цифровой версии, которая проецируется на лобовое стекло.

Кристиан Бауэр, руководитель отдела цифровых технологий и UX в BMW, заявил, что новая концепция направлена на улучшение пользовательского опыта. "Приближение дисплея к улице поможет водителям быстрее принимать решения, позволяя им легче удерживать взгляд на дороге", — отметил он. Новый HUD-дисплей дебютирует в грядущем полностью электрическом внедорожнике X-класса на платформе Neue Klasse, который компания планирует представить в конце 2025 года.

BMW присоединилась к тренду минималистичного дизайна, задаваемому Tesla, сократив количество физических элементов в салоне автомобиля.

Главный технический директор BMW Фрэнк Вебер отметил, что компания уверена в положительной реакции клиентов на нововведения. "Новая установка больше не похожа на видеоэкран в вашем автомобиле. Это дополнительный слой дополненной реальности, который поддерживает связь водителя с дорогой", — пояснил он.

Новый 3D-дисплей, названный BMW Panoramic iDrive, проходит вдоль узкой черной полосы в нижней части лобового стекла. Он отображает скорость, информацию об адаптивной помощи водителю, данные о дорожных знаках и навигацию. Дисплей настраивается в зависимости от предпочтений водителя.

В отличие от стандартных HUD-дисплеев, которые требуют правильного угла обзора, новый дисплей BMW будет виден и водителю, и пассажиру. Также в систему интегрированы функции автономного вождения и помощи при вождении (ADAS), которые делают управление автомобилем более безопасным и интуитивным.

Помимо нового HUD-дисплея, BMW представила новый центральный информационно-развлекательный экран ромбовидной формы. Интерфейс экрана можно настроить под личные предпочтения, перемещая часто используемые приложения в удобные поля на главном экране.

BMW также планирует внедрить магазин приложений для новой операционной системы, где водители смогут загружать платные функции и обновления. Компания использует Edge AI для изучения поведения водителя и предлагает соответствующие функции в зависимости от привычек пользователя. Например, если водитель регулярно включает спортивный режим и музыку на определённом маршруте, эти настройки будут автоматически предлагаться системой.

Кроме того, система распознавания естественного голоса теперь стала еще более умной благодаря использованию больших языковых моделей (LLM). Теперь водители смогут отдавать команды более естественным языком, например, попросить автомобиль найти зарядную станцию рядом с продуктовым магазином.

Одним из элементов новой системы стала обновленная конструкция рулевого колеса. Оно покрыто единой пластиковой поверхностью с тактильными кнопками, которые подсвечиваются и обеспечивают тактильную обратную связь при нажатии.

BMW продемонстрировала новый интерфейс и функциональность тактильных кнопок на установке виртуальной реальности во время предварительного мероприятия в ноябре. Хотя четкость проекционных изображений оценить было сложно, тактильные кнопки оказались интуитивно понятными и удобными.

Новая операционная система iDrive и цифровой интерфейс начнут появляться в автомобилях BMW уже к концу 2025 года.