Подозреваемый запросил у ChatGPT информацию о взрывчатых веществах, о том, как их поджечь и где их купить.

Лас-Вегасская полиция заявила во вторник, что высокопоставленный солдат армии США Мэтью Ливельсбергер, который взорвал Tesla Cybertruck возле отеля Trump в первый день Нового года, использовал ChatGPT, чтобы помочь спланировать атаку.

Мэтью Ливельсбергер, 37-летний солдат, был найден мертвым после того, как застрелился на месте происшествия. Полиция сообщила, что, согласно записям, Ливельсбергер не имел намерения убивать людей. Однако его действия и использование искусственного интеллекта стали причиной широкого обсуждения в правоохранительных органах США.

Расследование показало, что Ливельсбергер активно использовал ChatGPT для поиска информации о взрывчатых веществах, методах их детонации и легальности приобретения пиротехники. Он также изучал скорость полета боеприпасов и способы взрыва топлива. Шериф столичного полицейского управления Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл назвал это событие "переломным моментом" в использовании генеративного ИИ и сообщил, что департамент делится полученной информацией с другими правоохранительными органами.

"Это первый инцидент в США, когда ChatGPT использовался для помощи человеку в создании устройства, способного причинить вред," — заявил Макмэхилл на пресс-конференции. "Это тревожный момент, и мы должны рассмотреть возможные ограничения использования подобных технологий."

Во время пресс-конференции полиция и представители федеральных правоохранительных органов представили новые детали взрыва. Ливельсбергер остановился по дороге в Лас-Вегас, чтобы заправить свой Cybertruck гоночным топливом. В автомобиле находились 60 фунтов пиротехнического материала и 70 фунтов дроби. Официальные лица полагают, что взрыв мог быть вызван вспышкой от огнестрельного оружия, из которого Ливельсбергер застрелился.

Согласно данным полиции, Ливельсбергер сохранил на своем телефоне манифест и отправлял электронные письма подкастерам. Он также вел журнал наблюдений и записывал свои шаги по подготовке взрыва. На слайдах, представленных полицией, видно, что он задавал ChatGPT вопросы о детонации взрывчатых веществ, методах их активации и приобретении оружия.

OpenAI, компания-разработчик ChatGPT, прокомментировала инцидент, выразив сожаление по поводу случившегося. В заявлении представитель компании Лиз Буржуа подчеркнула, что ChatGPT создан с целью отклонять вредоносные запросы.

"Наши модели разработаны так, чтобы минимизировать вредоносный контент и предупреждать пользователей о незаконных действиях," — говорится в заявлении. "Мы работаем с правоохранительными органами, чтобы поддержать их расследование."

OpenAI утверждает, что в данном случае ChatGPT предоставил информацию, которая уже была доступна в Интернете, и предупредил пользователя о вредоносных действиях.

Использование ChatGPT Ливельсбергером ставит под вопрос эффективность ограничений ИИ. Представители правоохранительных органов заявили, что технология генеративного ИИ может быть использована для поиска общедоступной информации, что делает сложным предотвращение таких инцидентов.

На данный момент следователи все еще изучают возможные источники взрыва. Они полагают, что причиной взрыва могла стать вспышка от огнестрельного оружия, которая воспламенила пары топлива и запалы фейерверков внутри грузовика. Это вызвало дефлаграцию — медленное распространение огня — в отличие от детонации, которая нанесла бы больший ущерб.

Попытка повторить запросы Ливельсбергера в ChatGPT сегодня показывает, что информация остается доступной. Однако полиция подчеркивает, что возможность отслеживать запросы и представлять их в качестве доказательств является важным инструментом в предотвращении будущих преступлений.

"Мы должны пересмотреть подход к безопасности ИИ и конфиденциальности данных," — заявил один из сотрудников полиции. "Инцидент в Лас-Вегасе подчеркивает необходимость новых мер регулирования."

Этот случай стал напоминанием о том, что технологии, доступные широкому кругу пользователей, могут быть использованы как во благо, так и во вред. Использование ИИ требует особого внимания и ответственного подхода как со стороны разработчиков, так и со стороны правоохранительных органов.